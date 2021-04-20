الأمن الروسي يحبط 44 عملا إرهابيا خلال العام الماضي



أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إيجور كولياجين، أن الأجهزة الأمنية أحبطت 44 عملا إرهابيا في البلاد خلال عام 2020.



وقال كولياجين -خلال مؤتمر صحفي بمقر الوكالة الإعلامية الدولية (روسيا سيفودنيا)، اليوم الثلاثاء- "لقد قامت قوات الأمن في عام 2020 بإحباط 96% من الهجمات التي كان يخطط لها المجرمون والإرهابيون".



وأضاف أن "الأمن الروسي أحبط 44 عملا إرهابيا خلال العام الماضي وحده"، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 800 من المجرمين والمتواطئين معهم.



ولفت كولياجين إلى أنه تم في العام الماضي إحباط أنشطة خلايا إرهابية وتدمير 156 مخبأ للأسلحة والذخيرة.