البرلمان البريطاني: 100 شخص يوميا يحاولون دخول المملكة المتحدة بنتائج مزيفة لكوفيد-19

ذكر نواب البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالي 100 شخص يحاولون دخول المملكة المتحدة يوميا بشهادة مزيفة لفيروس كورونا، موضحا أن المستندات التي تشير أن المسافر حصل على نتيجة اختبار سلبية مؤخرًا أصبح من السهل تزويرها.



وقالت لوسي موريتون المسؤولة المحترفة في اتحاد خدمات الهجرة "الذي يمثل مسئولي الحدود في المملكة المتحدة"- بحسب صحيفة (ديلي تليجراف) عبر موقعها الإلكتروني- "إنه لا يوجد دليل على مدى التزام الناس بقواعد الحجر الصحي"، مضيفة أنه يتم الحصول على 100 شخص أو أكثر يوميًا يحملون شهادات مزيفة لنتائج كوفيد-19 ويتم القبض عليهم في الفور.



وكانت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "اليوروبول" في وقت سابق من العام الجاري، من البيع غير المشروع لشهادات اختبار كوفيد السلبية الكاذبة حيث تم القبض على محتالين يبيعون وثائق مزيفة لكوفيد-19 في المملكة المتحدة تظهر نتائج اختبار سلبية مقابل 100 جنيه إسترليني لكل منهم.