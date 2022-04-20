تامر مصطفى يرحل عن تدريب المقاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر تامر مصطفى المدير الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، الرحيل عن تدريب الفريق الفيومي في الفترة الجارية.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته من تدريب مصر المقاصة، بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان اخرها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولي النادي الفيومي، قرارهم بشأن المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق الفيومي لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسكندرية، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن المقاصة يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتان وتعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، أحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 25 هدفًا.