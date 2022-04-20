البدء في تطوير معسكرات الشباب بمدينتي رأس سدر وطور سيناء



استقبل محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفد من وزارة الشباب و الرياضة يضم الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومحمد عبد المنعم، مدير عام منشآت المدن الشبابية بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وذلك في إطار متابعة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية لأعمال الخطة الإنشائية الخاصة بالمديرية.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تسليم موقع معسكر (كامب) رأس سدر، و معسكر (كامب) طور سيناء، لوفد الهيئة الهندسية، وذلك تمهيدًا لتحويلهم إلى قبلة لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، بهدف توعية الشباب المصري بأهم المناطق السياحية ببلادهم، وإعلاء قيم الولاء والانتماء، وتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، وجه خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بضرورة تطوير كافة المعسكرات الشبابية، وتجهيزها على أعلى مستوى لتكون قبلة الرحلات والمعسكرات الشبابية خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية بتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.