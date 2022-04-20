قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن «الصين قلقة للغاية بشأن تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل»، لافتًا إلى أن «بكين تدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتلك المشكلة، وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام».

وأضاف المتحدث، قائلا: «تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للصراع بين فلسطين وإسرائيل، ولا سيما تصعيد التوتر في القدس، ونعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع التاريخي الراهن في القدس، ونأمل أن تظل الأطراف المعنية هادئة. وضبط النفس حتى لا يسمح للوضع بالخروج عن نطاق السيطرة».

ورأى أن «القضية الفلسطينية لا ينبغي تجاهلها أو نسيانها»، مشيرًا إلى أن «الظلم التاريخي الذي طال أكثر من نصف قرن لا يجب أن يستمر»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الأربعاء.

وقال المتحدث إن «موقف الصين من القضية الفلسطينية كان دائما واضحا وثابتا، ولعبت بكين دائما دورا بناء في حل هذه القضية»، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الاهتمام والانخراط في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن «القوى الكبرى عليها أن تقيم بشكل صحيح القضية الفلسطينية، وأن تعزز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين واسرائيل من اجل تحقيق التعايش السلمي بينهما».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها «جماعات الهيكل» المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وحاصرت قوات الاحتلال، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

وأفادت وكالة الأنباء «وفا»، بأن قوات الاحتلال انتشرت في ساحات الأقصى، وشرعت بإبعاد المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، واعتقلت شابا، كما واستهدفت المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما حاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار الاقتحامات.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

وأمس الثلاثاء اقتحم نحو 650 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

وكانت ما تسمى «منظمات الهيكل» دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

يذكر أن جماعات اليمين المتطرف أعلنت تنظيم «مسيرة الأعلام»، اليوم الأربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا.