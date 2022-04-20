النرويج تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الأربعاء، إرسال 100 صاروخ دفاع جوي قصيرة المدى من طراز «ميسترال» إلى أوكرانيا، استجابة لطلب كييف الحصول على أسلحة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأربعاء، قال وزير دفاع الدولة الاسكندنافية بيورن أريلد جرام إن «بلاده تعتمد على الدعم الدولي لمقاومة العدوان الروسي»، مؤكدًا فعالية والفائدة الكبيرة للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وأرسلت النرويج في السابق، 4 آلاف صاروخ مضاد للدبابات، ومعدات واقية ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من أوسلو، إرسال أسلحة إلى بلاده، بما في ذلك صواريخ هاربون المضادة للسفن، وأنظمة الصواريخ المحمولة NASAMS. بالإضافة إلى ذلك، قال إن أوكرانيا تحتاج أيضًا إلى أسلحة مضادة للدروع وأنظمة مدفعية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن حزمة مماثلة وبالقيمة نفسها.

ونقلت شبكة «سي أن أن» الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، أن تفاصيل الحزمة الجديدة لا تزال قيد الإعداد.

أما شبكة «أن بي سي نيوز» فقد أفادت أن المساعدات الجديدة يتوقع أن تتضمن المزيد من أسلحة المدفعية، وعشرات آلاف القذائف لمساعدة كييف في صد الغزو الروسي، خاصة مع تصاعد القتال في شرق أوكرانيا.