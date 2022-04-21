

لم يكن يعلم الباحث الشاب إلياس العايدي إبن مدينة طرابلس اللبنانية عندما تقدم لمسابقة وكالة ناسا في تخصص الفيزياء الفلكية، أن القدر سيمنحه، فرصة ذهبية ليصبح من بين 24 باحثا من جميع دول العالم يفوز بمنحة زمالة "هابل" (NASA Hubble Fellowship)، أرقى جائزة في الفيزياء الفلكية تمنحها وكالة ناسا الفضائية.

بعد إعلان النتيجة، بزغ نجم الباحث اللبناني حيث يعد أول لبناني وعربي يحصل على هذه الجائزة بجانب زميل له من السودان، وتكمن أهمية المنحة في أنها توفر للفائزين المتابعة وتمويل الأبحاث الخاصة بهم لمدة 3 سنوات تحت جناح وكالة "ناسا"، بما تتضمّنه من أقمار صناعيّة وتسهيلات وغيرها.



تواصلت الشروق مع الدكتور إلياس العايدي ليروي تفاصيل الجائزة وحكايته مع مجال الفيزياء الفلكية.



- في البداية.. حدثنا عن مسيرتك العلمية من البداية وحتى الالتحاق بالجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية؟

ولدت في مدينة طرابلس اللبنانية، حصلت على ليسانس الفيزياء من الجامعة اللبنانية سنه 2011، وأكملت دراسة الماجستير تخصص الفيزياء الفلكية في برنامج مشترك مع جامعتي القديس يوسف وسيدة اللويزة NDU، وتخرجت منها في سنة 2014، بعدها حصلت على جائزة الدكتوراه سنه 2018، من جنوب أفريقيا، وحاليا أعمل كمحاضر وباحثا بجامعة ولاية ميتشجن بالولايات المتحدة.



- كيف حصلت على الجائزة؟

في كل عام يتقدم مئات الشباب بمشاريع علمية لوكالة ناسا، وتقوم الوكالة باختيار 24 باحثا شابا لتمويل أبحاثهم ومشاريعهم من الفيزياء الفلكية، ولحسن الحظ كنت ضمن هؤلاء الأشخاص الحاصلين على هذه الجائزة والتي تعتبر أكبر جائزة مرموقة في الفيزياء الفلكية في العالم.

أنا أول لبناني يحصل على هذه الجائزة وحصل عليها أيضا مع زميل لي من السودان يدعى سلطان حسن وكان زميلي في مرحلة الدكتوراه، بالإضافة إلى 22 باحثا شابا من مختلف العالم.



- حدثنا عن الأبحاث التي تعمل عليها في مجال الفيزياء الفلكية؟

الدراسات التي أقوم عليها، خاصة بالانفجارات النجمية، حيث نقوم بأخذ الأرصاد من خلال أقمار صناعية ومراصد أرضية، بمختلف الموجات الضوئية حتي نفهم عملية الفيزياء الفلكية والذرية التي تحدث خلال بالانفجارات النجمية.

وهذه الانفجارات نعتبرها مختبر لنا في الكون لأنه بسبب الطاقات الهائلة والحرارة الهائلة لا نستطيع محاكاة هذه الانفجارات على كوكب الأرض لذلك نستغل الفرصة عندما نرصد هذا الانفجار تكون دراسة فيزياء لحالة لا تحدث على كوكب الأرض.



- كيف كان رد فعلك على نبأ حصولك على تلك الجائزة؟

بعد حصولي على هذه الجائزة كنت سعيد جداً وفخور لأكون أول لبناني يحصل عليها، وحاليا أعمل على تنفيذ أبحاث في الفيزياء الفلكية وعندي عدد كبير من الأبحاث المنشورة معظمها متعلقة بالانفجارات النجمية.



- بعد هذا النجاح الكبير.. وجه كلمه للشباب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان؟

الوضع في لبنان صعب جداً والفرص قليلة وبعض الشباب وصل لحد اليأس ولكن أتمنى أن لا يفقدوا الأمل ويتمسكوا به حتي يحققوا طموحاتهم سواء في لبنان أو خارجها.



- تعتبر الأسرة حجر الأساس في حياة الفرد؟ وكيف كان دور الأسرة في حياتك؟

بالطبع؛ الأسرة هي حجر الأساس في حياتي، ودعم والدي ووالدتي كان الأساس في وصولي لهذه المكانة، وكذلك العائلة وأصدقائي جميعهم لعبوا دوراً في حياتي وكانوا جداً داعمين لي وفرحوا بنجاحي الذي اعتبره نجاح لأسرتي وليس لشخصي.