 القتال مستمر.. سماع دوي انفجارات ضخمة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم - بوابة الشروق
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القتال مستمر.. سماع دوي انفجارات ضخمة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم

أحمد علاء
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 1:28 م

أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات ضخمة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، دون ورود تفاصيل.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها شبكة "سكاي نيوز عربية" على صفحتها الرسمية.

يأتي ذلك رغم الهدنة التي أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الموافقة عليها، أمس الأربعاء.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.

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