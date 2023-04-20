أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات ضخمة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، دون ورود تفاصيل.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها شبكة "سكاي نيوز عربية" على صفحتها الرسمية.

يأتي ذلك رغم الهدنة التي أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الموافقة عليها، أمس الأربعاء.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.