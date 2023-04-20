قال مسئول بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الخميس، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، سوف يزور الولايات المتحدة في الفترة من 24 حتى 29 أبريل الجاري؛ لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة التحالف الثنائي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن نائب مستشار الأمن الوطني كيم تاي هيو، القول للصحفيين أثناء إعلانه عن تفاصيل الرحلة، إن يون سوف يكون أول رئيس كوري جنوبي منذ عام 2011 يزور أمريكا منذ الرئيس الكوري الجنوبي السابق لي ميونج باك.

وسيعقد يون وبايدن قمة في البيت الأبيض في 26 أبريل الجاري، بعد مراسم ترحيب رسمية، وقبل إقامة عشاء رسمي سوف يشارك فيه زوجتا الرئيسين كيم كيون هي وجيل بايدن.

وقال كيم تاي هيو: "الرئيسان سوف يمضيان وقتا سويا خلال عدة فعاليات، الاحتفال بإنجازات التحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي على مدار 70 عاما، وتبادل الآراء بشأن مستقبل التحالف".

وأشار كيم تاي، إلى 4 محاور أساسية يتوقع أن يرى من خلالها تحقيق نتائج، وتشمل تعزيز الوضع الدفاعي المشترك للحلفاء وتطبيق أكثر تفصيلا لالتزام الردع الممتد الأمريكي لكوريا الجنوبية.

ويشير الردع الممتد إلى التزام أمريكا بحشد مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، وتشمل النووية، للدفاع عن حليفها.

ومن المقرر أن يلقي يون في 27 أبريل الجاري، خطابا أمام جلسة مشتركة ببكونجرس، وسوف يتحدث عن الـ70 عاما الماضية من التحالف المترسخ في القيم المشتركة للديمقراطية الليبرالية وحكم القانون وحقوق الإنسان، كما سوف يتحدث عن التحديات التي تواجهها الدولتان، كما سوف يقدم برنامج عمل لمستقبل التحالف.

ومن المقرر أن ينهى يون زيارته لأمريكا في 29 من الشهر الجاري.