الجيش السوداني: استقرار الموقف العملياتي وتراجع حدة هجمات المليشيا المتمردة

أفادت القوات المسلحة السودانية، باستقرار الموقف العملياتي على الأرض، مشيرة إلى تراجع حدة هجمات المليشيا المتمردة - في إشارة إلى قوات الدعم السريع - على محيط القيادة العامة.

وقال بيان للجيش السوداني، عصر الخميس، إن القوات الجوية وجَّهت ضربات مركزة على أرتال عسكرية لمن وصفته بـ«العدو»، كانت في طريقها إلى الخرطوم على طريقي التحدي وطريق بارا.

وأضاف البيان، أنه نتيجة الضربة الجوية تم تدمير كامل القوتين وحوالي مئة عربة بكامل تجهيزاتها.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.