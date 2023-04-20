سوناك يعلن علاقة زوجته بمركز لرعاية الأطفال في إطار تحقيق أخلاقي

أشار رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، إلى مساهمة زوجته في مركز لرعاية أطفال، وذلك في سجل وزاري، حيث يسعى إلى تهدئة نزاع على خلفية ما إذا كان تم إدراج المصالح ذات الصلة بطريقة مناسبة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلن سوناك في تعليق هامشي على أحدث قائمة من مصالح الوزراء أن هناك "مساهمة بنسبة أقلية" لزوجته أكشاتا مورتي في مركز "كورو كيدز" لرعاية الأطفال ضمن "عدد من المساهمات المباشرة" لها.

ومن المقرر أن يستفيد المركز من خطط حكومية لإصلاح نظام رعاية الأطفال.

ويحاول سوناك احتواء مشكلة سياسية متنامية بشأن مدى شفافيته فيما يتعلق بمساهمات أسرته في شركات.

وفتح دانيال جرينبيرج، المفوض البرلماني للمعايير الأسبوع الماضي تحقيقا بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء لم يعلن عن المصالح ذات الصلة.