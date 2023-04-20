وزير الخارجية التونسي يؤكد متانة العلاقات مع هولندا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، عراقة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون مع هولندا سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في علاقة بالمؤسسات الأوروبية والدولية، معربا عن تطلّع تونس لمواصلة هولندا دعم بلاده بهدف تجاوز الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي، اليوم الخميس، مع سفيرة المملكة الهولندية لدى بلاده جوزيفين باربارا، حيث استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره وتنويعه ليشمل قطاعات واعدة وذلك في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة.

من جانبها، عبّرت السفيرة الهولندية عن حرصها على مزيد تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الذين يحتفلان هذه السنة بمرور 65 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدة عزم حكومتها مواصلة التعاون مع تونس في المجالات المرتبطة بالتشغيل وتمكين الشباب والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والهجرة.