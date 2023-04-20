زيلينسكي يطلب من الناتو تزويد أوكرانيا بطائرات ومدفعية وأسلحة بعيدة المدى

طلب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، المساعدة في توريد الأسلحة بعيدة المدى والطائرات وأسلحة المدفعية.

وقال زيلينسكي - عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو اليوم /الخميس/ بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس يوكرين) الأوكرانية - إنه "طلب من الأمين العام، المساعدة في التغلب على قيود بعض شركائنا في توريد الأسلحة بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والعربات المدرعة. وإن إبطاء القرارات الضرورية هو الوقت الذي يضيعه العالم وهو حياة جنودنا الذين لم يتلقوا بعد الأدوات الدفاعية اللازمة".

ويعتبر زيلينسكي الاجتماع القادم بصيغة رامشتاين المزمع عقده غدا الجمعة مهم وقال إن "هناك حاجة إلى الدفع ببعض الأشياء حتى تأتي الأسلحة الضرورية بشكل أسرع مما هو مخطط له. وسنناقش الأسلحة التي تتوقعها أوكرانيا وتدريب طيارينا والأسلحة بعيدة المدى".

وينتظر ستولتنبرج الإعلان عن مساعدة محددة لأوكرانيا. وقال "سيكون هذا بالإضافة إلى المساعدة التي يتم تقديمها بالفعل".

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن حلفاء الناتو قدموا أكثر من 155 مليار يورو دعما منذ فبراير 2022، بما في ذلك 65 مليار يورو في شكل مساعدات عسكرية مشيرا إلى أن هذه المساعدات "سمحت لقواتكم بدحر العدو من كييف وخيرسون وخاركيف".

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني أن حلف شمال الأطلسي الناتو، على استعداد لبدء فصل جديد في العلاقات مع أوكرانيا، مضيفا أن السلطات الأوكرانية تفسر زيارة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الحالية إلى كييف على أنها علامة على استعداد الحلف لفتح فصل جديد في علاقاته مع أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج أعلن في وقت سابق من اليوم عن دعمه الكامل لتطلعات أوكرانيا الأورو- أطلسية ورغبتها للانضمام لحلف الناتو.

جدير بالذكر أن ستولتنبرج يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا اليوم الخميس، وهي الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.