قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن جهود جهاز شؤون البيئة خلال الفترة من 2018 حتى 2024، شهدت التفتيش على 1140 منشأة صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وأضاف رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تحقيقا للتنمية المستدامة، ففي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لـ7250 نشاطا؛ لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

ونفذت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية، 3850 نشاطا توعويا ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل - حملات توعية)، فيما تم إيجار 498 معدة، وتوفير 1500 موقع تجميع قش أرز يقومون بجمع وتدوير قش الأرز حيث بلغت الكميات المجمعة حوالي 730 ألف طن قش أرز، وتحرير 5893 محضر مخلفات زراعية بمراكز الزقازيق وأبو حماد وبلبيس وكفر صقر وأولاد صقر؛ طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020.

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أنه استجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، فقد فحصت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة 1220 شكوى بيئية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.