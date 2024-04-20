هنية يبحث مع أردوغان في اسطنبول تطورات الحرب في غزة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في اسطنبول، اليوم السبت، لمناقشة وقف لإطلاق النار في حرب غزة الجارية، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" الرسمية التركية .

وناقش الجانبان الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن خطوات الإمداد "الكافي وغير المنقطع" للمساعدات إلى غزة ومن أجل سلام "عادل ودائم" في المنطقة، حسبما كتب مكتب اتصالات أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

ولم يرد ذكر للرهائن الإسرائيليين في البيانات التركية الرسمية.

وقال أردوغان لهنية إن تركيا ملتزمة بالجهود الدبلوماسية من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" وإنهاء "المجازر" في غزة، حسبما ورد في البيان المنشور على "إكس".

وحث أردوغان على الوحدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إيجاد طريق لإقامة دولتهم الخاصة.

وأوضح الرئيس التركي أيضا أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل يجب ألا يحول الانتباه العالمي بعيدا عن غزة.

وذكر التقرير أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم قالن انضما إلى الاجتماع.

وكان وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قد وصل أمس الجمعة إلى تركيا للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن حماس تلقت (د .ب. أ) نسخة منه، إن هنية وصل على رأس وفد قيادي رفيع من الحركة إلى تركيا.

وتأتي الزيارة في حين تشهد العلاقات الإسرائيلية التركية توترا متصاعدا منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، جراء تصريحات الرئيس أردوغان، إضافة لعدد من الخطوات التي قامت بها تركيا لدعم الفلسطينيين في غزة، وفق مراقبين.