الزمالك يضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري سوبر السلة

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ضرب الزمالك موعدا لقمة جديدة مع غريمه التقليدي الأهلي بعدما تأهل لنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وتأهل الزمالك لنصف النهائي بعدما تغلب على سموحة في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في سلسلة مباريات ربع النهائي.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 78-56 مساء اليوم السبت في المباراة الثالثة بسلسلة ربع النهائي ليتأهل للدور نصف النهائي.

ويلعب الزمالك مع الأهلي في نصف النهائي بعدما تأهل حامل اللقب لهذا الدور بعد تخطي المصرية للاتصالات.

بينما يلعب في نصف النهائي الآخر الاتحاد السكندري والفائز من الجزيرة وسبورتنج.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر آخر موسمين.