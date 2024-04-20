 الأونروا: استشهاد طفل كل 10 دقائق في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: استشهاد طفل كل 10 دقائق في قطاع غزة

هايدي صبري
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:06 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:06 م

 قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن كل 10 دقائق يُقتل طفل في قطاع غزة، فيما أصيب عدد مؤسف منهم في هجمات (إسرائيلية) مكثفة وعشوائية.

وشددت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "وقف إطلاق النار الفوري هو الأمل الأخير المتبقي"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وسلطت الأونروا الضوء على أن "كل 10 دقائق يُقتل طفل في قطاع غزة، فيما أصيب عدد مؤسف منهم في هجمات (إسرائيلية) مكثفة وعشوائية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".


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