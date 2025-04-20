الجيش اللبناني يعلن توقيف عدة أشخاص خططوا لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الأحد، توقيف عدة أشخاص خططوا لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن مديرية المخابرات توافرت لديها معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن «دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، داهمت شقة في منطقة صيدا – الزهراني، وضبطت عددًا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية».

وأشار إلى تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص.

والثلاثاء الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.