غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدة أرنون جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات عنيفة على بلدة أرنون الواقعة جنوب البلاد.

الغارات العنيفة على بلدة أرنون pic.twitter.com/i3xStsclHY — Annahar النهار (@Annahar) April 20, 2025

غارات على بلدة أرنون - النبطية pic.twitter.com/1MOWVhnpyL — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 20, 2025

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد، جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح».

وأشار المركز في بيانه إلى أن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة حولا أدت إلى سقوط شهيد».

والثلاثاء الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.