تشديد الإجراءات الأمنية في دلهي قبيل وصول نائب الرئيس الأمريكي

عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية، في جميع أنحاء العاصمة الوطنية نيودلهي قبيل وصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والسيدة الثانية أوشا وهي من أصل هندي صباح غد الاثنين، حسبما قال مسئول اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تهبط طائرة نائب الرئيس الأمريكي وزوجته أوشا وأطفالهم الثلاثة-إيوان وففيك وميرابيل-في قاعدة بالام الجوية الساعة 10 صباحا غدا الاثنين في زيارة للهند تستمر أربعة أيام.

وقال أحد كبار مسئولي الشرطة: "لقد قمنا بالفعل بتدريبات صورية وفقا للبروتوكول الأمني لزيارة نائب الرئيس الأمريكي رفيعة المستوى. وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق مختلفة من دلهي لضمان أن كل شيء يسير بسلاسة وعدم وقوع أي حادث غير مرغوب فيه خلال الزيارة".

ومن المقرر أن يلتقي فانس في الهند رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان قد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

ووصف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك آنذاك، مودي بأنه "صديق عظيم لي"، لكنه حذر من أن الهند لن تكون محصنة من زيادة الرسوم الجمركية التي بدأ فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أنحاء العالم.

وأوضح ترامب أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مماثلة لما تفرضه الهند على البضائع الأمريكية، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند "غير عادلة وقوية".