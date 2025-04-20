أموريم يدافع عن هويلوند بعد السقوط أمام وولفرهامبتون: لا يتحمل تراجع النتائج

أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن تراجع أداء مهاجمه الشاب راسموس هويلوند لا يُعد مسؤولية فردية، وإنما هو نتاج لأزمة جماعية يعاني منها الفريق بالكامل، خاصة في غياب الفاعلية الهجومية.

جاء ذلك بعد سقوط مانشستر يونايتد مجددًا في الدوري الإنجليزي بالخسارة بهدف دون رد أمام وولفرهامبتون على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج، في لقاء أهدر خلاله الفريق عدة فرص محققة للتسجيل.

وقال أموريم في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء: "راسموس لا يتحمل اللوم بمفرده. كل الفريق بيهدر فرص، مش هو بس. لكن بحكم مركزه كمهاجم، بيكون تحت الأضواء، لأن الكل متوقع منه يسجل".

ويعاني الدنماركي الشاب صاحب الـ22 عامًا من أزمة تهديفية حادة هذا الموسم، إذ لم يسجل سوى هدف واحد في 28 مباراة بجميع المسابقات، الأمر الذي أعاد الجدل حول صفقة انتقاله لليونايتد قبل عامين مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف أموريم: "المشكلة جماعية. الفريق كله محتاج يسجل أهداف، مش هنحمّل لاعب واحد النتيجة. الطريقة الوحيدة اللي نقدر نصلح بيها الوضع، هي الشغل المكثف، وتحليل أدائه بالفيديو عشان نعرف نشتغل على نقاط الضعف".

بهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر، وهي الهزيمة رقم 15 للفريق في الدوري هذا الموسم، ليعادل أسوأ سجل هزائم للفريق في موسم واحد منذ موسم 1989-1990.

واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: "احنا بنقول الحقيقة لجمهورنا. إحنا بنفتقد لحاجات كتير، وبنضيع فرص سهلة. لو ما سجلناش، مش هنكسب. قدامنا شغل كتير، وهدفنا دلوقتي نشتغل على تطوير الفريق خطوة بخطوة".