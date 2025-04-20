《زد》 بطلا للنسخة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 17 عاما

توج نادي زد إف سي، ببطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصل على 9 نقاط ليحجز المركز الأول متفوقا على كبرى الأندية الأفريقية والأوروبية المشاركة بالبطولات.

وقدم لاعبو نادي زد إف سي، أداء قويا خلال منافسات البطولة، إذ استطاع الفريق تسجيل 6 أهداف ليصبح أشرس هجوم، وثاني أقوى خط دفاع في البطولة بعد نادي أسيك الأيفواري، وعلى المستوى الفردي، حقق اللاعب عمرو عادل لقب أفضل حارس مرمي في البطولة، و اللاعب بلال إبراهيم بلقب افضل لاعب في البطولة.

ونجح نادي زد، في تحقيق 3 انتصارات خلال مشوار البطولة على أندية هرتا برلين بثلاثية نظيفة، والمنتخب الوطني المصري مواليد 2009، وأسيك الإيفواري بهدف مقابل لاشئ.

وحل في المركز الثاني لبطولة دوري زد الدولية للناشئين نادي أسيك الإيفواري، برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث أستون فيلا الإنجليزي والذي جمع 7 نقاط، ويليه راسينغ سانتاندير الأسباني في المركز الرابع بنفس الرصيد، وحل في المركز الخامس و السادس ناديي هرتا برلين الألماني والمنتخب المصري مواليد 2009 برصيد 5 نقاط.

قال أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لزد إف سي، إن نجاح النادي في الفوز ببطولة دوري زد الدولية تحت 17 سنة، والتي شهدت مشاركة أندية لديها قاعدة ناشئين قوية، يعكس المستوى الفني والبدني وكذلك الخططي المتميز للاعبي زد، وقدرتهم على الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، والانضمام للمنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار نادي زد في تنظيم بطولات دولية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة خبرات اللاعبين والمدربين.

ويعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.