 ظهور بابا الفاتيكان في أحد الفصح لمباركة آلاف المحتشدين بساحة القديس بطرس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ظهور بابا الفاتيكان في أحد الفصح لمباركة آلاف المحتشدين بساحة القديس بطرس

الفاتيكان - أسوشيتد برس
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 1:13 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 1:13 م

 

 

ظهر بابا الفاتيكان فرنسيس، لفترة وجيزة بمناسبة عيد الفصح اليوم الأحد؛ ليبارك آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وسط هتافات وتصفيق من جانب الحشود، بينما يواصل تعافيه من نوبة الإلتهاب الرئوي التي أصابته وكادت أن تودي بحياته.

وقال فرنسيس، بصوت أقوى من ذي قبل منذ أن دخل المستشفى مؤخرا: "أيها الإخوة والأخوات، عيد فصح سعيد!".

ولم يحتفل البابا بقداس عيد الفصح في الساحة، حيث فوّض الأمر إلى الكاردينال أنجيلو كوماستري رئيس كهنة كاتدرائية القديس بطرس المتقاعد.

ولكن بعد انتهاء القداس، ظهر فرنسيس عند الشرفة المطلة على مدخل الكاتدرائية.

وانطلقت الهتافات، من جانب آلاف المحتشدين في الأسفل عندما بدأت فرقة موسيقية عسكرية جولة من النشيد الوطني للكرسي الرسولي والنشيد الوطني الإيطالي.

وقام البابا فرنسيس، بالتلويح من الشرفة، ثم طلب من أحد مساعديه قراءة خطابه.

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