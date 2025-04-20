لافروف لأوروبا: لا تتحدثوا مع روسيا بـ لغة التفوق

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أنه يجب على أوروبا ألا تتحدث لغة التفوق مع روسيا.

وأضاف لافروف أنه: "مع روسيا، بمثل هذه اللغة (التفوق)، ليست هناك حاجة للحديث"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وحذر لافروف من أنه إذا كان هذا "التحالف الراغب يقوده على الأقل بعض القادة العقلاء، فعليهم أن يدركوا ذلك بسرعة".

وشدد لافروف على أن روسيا "لن تتسامح مع مظاهر الميول النازية في أوروبا، وستبذل موسكو قصارى جهدها لضمان أن هذه الأيديولوجية النازية لن ترفع رأسها وتدمر، وتعود أوروبا إلى قيمها".

وبحسب سبوتنيك، لاحظت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن بعض الدول الغربية "تحاول تزوير التاريخ". وقالت الوكالة إنه "كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو ملزمة بضمان الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخها".