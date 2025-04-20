رئيس وزراء باكستان: سعيد ببدء رحلات طيران مباشرة من لاهور إلى باكو

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، عن سروره ببدء رحلات الطيران المباشرة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية (بي آي إيه) من لاهور إلى باكو.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن رئيس الوزراء قوله إن الرحلات المباشرة من لاهور إلى باكو ستساهم في تعزيز قطاع السياحة.

وأضاف شريف أنه على غرار رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المباشرة من لاهور إلى باكو، ستبدأ الشركة رحلات مباشرة مع دول صديقة أخرى قريبا جدا.

وأوضح رئيس الوزراء إن ذلك يعد إنجازا كبيرا لباكستان على المستوى الدبلوماسي.

وتابع شهباز شريف قائلا إن: "أذربيجان هي من بين أفضل أصدقاء باكستان في هذه المنطقة، ونرغب في التعاون مع أذربيجان في قطاع السياحة وغيرها من القطاعات."