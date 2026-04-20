الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين البلدين.

وأعرب في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، عن أمله في استمرار عملية التفاوض، وأن يساعد ذلك في تجنب المزيد من التطورات التي تنطوي على استخدام القوة.

وحذر مما وصفه بـ«عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي»، في حال استمرار الصراع العسكري.

ونوه المتحدث باسم الكرملين أن الوضع في مضيق هرمز «هش للغاية ولا يمكن التنبؤ به».

وتزايدت المخاوف اليوم الاثنين، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية التي توعدت بالرد ‌على ذلك.

وبدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر صمودا في المنطقة تقف على أرضية هشة، إذ أعلنت إيران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار قريبا.

وواصلت الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران الحصار الذي فرضته على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، ثم أعادت غلقه مرة أخرى.

وقال الجيش الأمريكي أمس الأحد، إنه أطلق النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني خلال إبحارها نحو ميناء بندر عباس الإيراني بعد توتر استمر لست ساعات وتعطل محركاتها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أفرادا من مشاة البحرية ⁠اعتلوا بعد ذلك سطح السفينة من طائرات هليكوبتر.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لدينا الآن سيطرة كاملة على سفينتهم، ونتحقق مما هو موجود على متنها!».

وذكر الجيش الإيراني أن السفينة قادمة من الصين. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن متحدث عسكري القول: «نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي».

وقفزت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة وشهدت أسواق الأسهم تقلبات، إذ توقع المتعاملون أن تظل حركة المرور من وإلى الخليج عند الحد الأدنى.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران رفضت إجراء محادثات جديدة، وأرجعت ذلك إلى استمرار الحصار ولهجة التهديد الأمريكية ومواقف واشنطن المتقلبة «ومطالبها المفرطة».

وكتب محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية وتوقع أمن مجاني للآخرين... الخيار واضح: إما سوق نفط حرة للجميع، أو المخاطرة بتكاليف باهظة على الجميع».

وحذر ترامب إيران في وقت سابق من أن الولايات المتحدة ستدمر كل الجسور ومحطات الكهرباء في إيران إذا رفضت طهران شروطه، مواصلا بذلك نمط التهديدات الذي اتبعه في الآونة الأخيرة.