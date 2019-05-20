الحزب الاشتراكي الألماني يطالب باستقالة وزير الداخلية النمساوي بسبب فضيحة الفيديو

طالبت اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، باستقالة وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل على خلفية فضيحة الفيديو الذي أثار ضجة مؤخرا في الأوساط السياسية في النمسا وخارجها.



وكانت تقارير إعلامية ألمانية كشفت مؤخرا عن فيديو أدى إلى استقالة نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية، هاينتس-كريستيان شتراخه من منصبيه، وانهيار الائتلاف الحاكم، حيث ظهر شتراخه في مقطع الفيديو وهو يعد قريبة مزعومة لإحدى الشخصيات الروسية فاحشة الثراء، بمنحها صفقات حكومية مقابل دعم حزبه في الانتخابات البرلمانية 2017.



وقالت ناليس في بوتسدام اليوم الاثنين إن "كشف ملابسات القضية بكاملها لا ينبغي أن يقع في أيدي وزير من نفس حزب شتراخه".



وطالبت ناليس المستشار النمساوي زباستيان كورتس "بإبعاد وزير الداخلية من منصبه بكل الوسائل التي لديه".



ودعت ناليس المستشار النمساوي إلى تحمل المسؤولية عن القضية، مضيفة: "وأريد أن أقول بشكل واضح تماما أنه المسؤول بالدرجة الأولى عموما عن وجود نائب للمستشار يدعى شتراخه وعن تمكن مثل هؤلاء الناس عموما من الوصول إلى السلطة".