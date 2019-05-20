دعوة لاحتجاجات جديدة ضمن مسيرات العودة في غزة بعد إلغائها الجمعة الماضية

دعت هيئة مسيرات العودة في قطاع غزة اليوم الاثنين إلى احتجاجات جديدة هذا الأسبوع قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وذلك بعد إلغاء احتجاجات يوم الجمعة الماضية.



وحثت الهيئة المشكلة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية -في بيان- على تنظيم أوسع مشاركة شعبية في جمعة "التراحم والتكافل" يوم الجمعة القادمة في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.



وأكدت الهيئة أن مسيرات العودة "مستمرة ومتواصلة بسلميتها وبطابعها الشعبي، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، ولن تتراجع عن أدائها ولن نتراجع عن دورنا، رغم المحاولات الفاشلة لإجهاضها والنيل منها".



وكانت هيئة مسيرات العودة أعلنت إلغاء احتجاجات يوم الجمعة الماضية قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل "للتخفيف" عن المواطنين في شهر رمضان.