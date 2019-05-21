إيران ترفع مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، رفع إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب أربعة أضعاف.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله إن طهران رفعت، اعتبارا من اليوم، حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمئة، لأربعة أضعاف".

يشار إلى أنه وفقا للاتفاق النووي الذي جمع إيران والقوى الدولية في 2015، فإن طهران يمكنها إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى 300 كيلوغرام.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

ويضع الاتفاق أيضا سقفا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة. وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 بالمئة.