طالب حزب معارض في تونس اليوم الأربعاء الرئيس قيس سعيد بالتصدي لما اعتبرها عمليات "تمرد" على نظام الجمهورية غداة إعلان إحدى البلديات تأسيس صندوق زكاة، في سابقة هي الأولى في العمل البلدي في تونس.

كانت بلدية مدينة الكرم التي تقع بالضاحية الشمالية للعاصمة دشنت أمس الثلاثاء صندوقا للزكاة مستندة في ذلك إلى قانون الجماعات المحلية الذي يحدد مهام وصلاحيات المجالس البلدية ويمنحها هامشا واسعا من الاستقلالية المالية والإدارية.

ونصبت البلدية "هيئة شرعية" لإدارة الصندوق.

وفي حين يؤكد رئيس المجلس فتحي العيوني وهو محام محسوب على التيار الاسلامي أن البلدية احترمت كافة الإجراءات القانونية في تأسيسها للصندوق، فإن الخطوة أثارت جدلا في تفسير القانون وفي مستوى الاختصاص بين السلطات المركزية والسلطات المحلية.

كما احتجت أحزاب معارضة ضد تسمية الصندوق لكونها قد تتعارض مع مدنية الدولة.

وقال حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم إن على" رئيس الجمهورية باعتباره حامى الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، التصدي للممارسات المتمردة علي مبادئ الجمهورية".

وأوضح الحزب أن "مبادرة بلدية الكرم بإنشاء صندوق زكاة، تهدف إلى فرض الأمر الواقع المنفرد، وهي تمثل تعديا صارخا علي مفهوم الجمهورية وتهديدا لوحدة الدولة".

وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" إن مبادرة بلدية الكرم "غير قانونية وخارجة عن اختصاص السلطة المحلية وهي تتضارب مع الدستور الذي ينص على مدنية الدولة".

وأعلن والي تونس العاصمة الشاذلي بوعلاق اليوم أنه سيجري الطعن على قرار البلدية كونه مخالفا للقانون الذي يتيح للبلديات جمع الهبات وليس أموال الزكاة التي تختص بتنظيمها السلطات المركزية.