قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إنه يفضل حصول المواطنين على جرعتي لقاح كورونا من نفس النوع، موضحًا أن الجرعة الثانية متوفرة للأفراد الحاصلين على الأولى.

وعن الحالة الصحية للفنان سمير غانم، أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن يتابع الوضع الصحي للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز إعلاميًا.

وأوضح أن حالتهما مازالت بحاجة إلى مزيد من الرعاية والعلاج، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل لهما.

