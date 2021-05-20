الخطيب يلبي دعوة عشاء السفير المصري في جنوب إفريقيا

لبي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، دعوة السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا على العشاء بمنزله اليوم، وذلك على هامش تواجد بعثة الأهلي في بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز.

ورافق الكابتن الخطيب، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي.

وحرص طاقم السفارة المصرية في جنوب إفريقيا على حضور تدريبات الفريق التي أقيمت على الملعب الفرعي بجامعة بريتوريا.

وكان السفير أحمد الفاضلي قد رافق بعثة الأهلي في رحلة السفر من القاهرة إلى مدينة بريتوريا، وأكد أن مواجهة الأهلي وصن داونز هي بمثابة نهائي مبكر في دوري أبطال إفريقيا.



وشدد الفاضلي على أن الرياضة تقرب بين الشعوب بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز، وعلينا جميعا إعلاء قيمة الرياضة باعتبارها وسيلة مثلى للتقارب بين الشعوب، وهي مسئولية تقع على عاتق الفريقين في مباراة السبت المقبل.