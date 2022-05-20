رئيس وزراء روسيا: لا يمكن عزل موسكو عن الاقتصاد العالمي

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، مُشددًا على أن هذه المساعي سوف تبوء بالفشل.

وقال ميشوستين، في تصريحات له أورتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "الغرب يحاول عزلنا عن الاقتصاد العالمي، لكنه لن ينجح. نحن سنتكيف مع الواقع الجديد وسنضمن التنمية الاقتصادية التقدمية لبلادنا".

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن العمل في ظل فرض العقوبات أمرًا معتادًا بالنسبة لروسيا، مؤكدًا أنها (العقوبات) لن تمنع البلاد من تعزيز التفاعل البناء مع أصدقائها وشركائها.

وأكد تقدير بلاده للعلاقات الجديرة بالثقة والصريحة مع دول الكومنولث (اتحاد سياسي يضم 54 دولة عضو كانت جميعها تقريبًا أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية)، مُشددًا على التزام موسكو بصرامة بالاتفاقيات، واحترام مصالح شركائها.

بدوره، قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي نوزدريف، إن طوكيو لا تفهم أن العقوبات المفروضة على موسكو ستضر في النهاية المنتجين والمستهلكين اليابانيين.

وأوضح نوزدريف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، أنه في ظل العقوبات الكثيرة المفروضة على روسيا لا تدرك طوكيو أن الإجراءات غير القانونية التي تفرضها على التجارة مع روسيا أضرت أيضا المنتجين والمستهلكين اليابانيين.

فيما أكد الدبلوماسي الروسي أنه على الرغم من ذلك لا تزال روسيا مدافعا قويا عن التنمية الشاملة للعلاقات الروسية - اليابانية التي تقوم على أساس حسن الجوار بين البلدين والتعاون في جميع المجالات.