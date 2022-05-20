توريد 95 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن





صرح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، بأنه تم توريد 95 ألف طن قمح إلى صوامع التخزين في 13 موقعا لتخزين الأقماح حتى نهاية عمل أمس الخميس.



وأشار إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيرا على المزارعين والتجار.



وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إن المساحة التي تم حصادها حتى الآن بلغت 126 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام لمحصول القمح التي تبلغ 208 آلاف و100 فدان، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبا، ومن المستهدف استلام نحو 375 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.