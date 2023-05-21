تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط شاب؛ لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد داخل منزلهما بقرية كفر القاضي بمركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على جثة ريهام ذ، 40 سنة، تعمل مدرسة، داخل منزلها في قرية كفل القاضي بمركز منيا القمح، مقتولة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

تبين من التحريات مقتل المجني عليها على يد زوجها أسامة ن، 43 سنة، وأن الزوج قد أنهى حياة زوجته إثر خلافات زوجية ومالية بينهما، فيما تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث.