قطر تدين تخريب مبنى سفارتها في الخرطوم: عمل إجرامي مشين

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة، لعملية اقتحام سفارتها في الخرطوم وتخريبها، عن طريق ما سمتها قوة مسلحة غير نظامية.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها في موقع «تويتر»، قالت: «تدين دولة قطر بأشد العبارات إقدام قوات مسلحة غير نظامية على اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم»، لافتة إلى أن طاقم السفارة كان قد تم إجلاؤه مسبقا ولم يتعرض أي من أفراده لأي سوء.

وأكّدت الدوحة، ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.

وأشار البيان إلى أن موقف دولة قطر ثابت ولم يتغير، وهو الدعوة إلى وقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

وعبرت قطر، عن تطلعها إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

بيان | قطر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ajoWXSbE6d — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 20, 2023

يذكر أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي، كان قد اندلع في 15 أبريل الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.

ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 قتيل، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.