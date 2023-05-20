حبس عامل لاتهامه بسرقة 300 ألف جنيه من شركة في الدقي 4 أيام

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 300 ألف جنيه من داخل شركة في الدقي.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل داخل الشركة في الدقي، فخطط لسرقتها، وعطل كاميرات المراقبة، وسرق 300 ألف جنيه من الشركة، وفر هاربًا.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سرقة مجهول، مبلغ 300 ألف جنيه من شركة بالدقي، بإجراء التحريات تبين أن أحد العاملين بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بالسرقة، وذكر أنه عطل كاميرات المراقبة واستولى على المبلغ المالي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.