أفشة: سعيد بالتأهل للنهائي وهدفنا التتويج باللقب

قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حسم تأهله إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء فريق كبير بحجم وقيمة الترجي التونسي، والذي يمتلك ‏تاريخًا كبيرًا من خلال مشاركاته في البطولات الإفريقية وتواجده الدائم بين الكبار في القارة ‏السمراء.‏

وأضاف أفشة: الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على الترجي في مباراة الإياب، ومما لا شك فيه أن ‏نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ساعدت الفريق كثيرًا ‏ورجحت كفته في الصعود.

‏ وواصل لاعب الأهلي حديثه: سعيد بتأهل الأهلي للمرة الرابعة إلى نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، وتقديم أداء قوي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي من خلال السيطرة ‏والاستحواذ والتسجيل وصناعة الفرص.‏

وأكد أفشة أن جميع اللاعبين ينفذون دائمًا تعليمات الجهاز الفني، وأنه بشكل ‏شخصي لا يهاب أي فريق يقابله الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن هدف ‏الأهلي هو التتويج باللقب.