 الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لقرية المُغير في رام الله لليوم الثامن على التوالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لقرية المُغير في رام الله لليوم الثامن على التوالي

أ ش أ
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 11:10 ص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، حصار قرية "المغير" شرق رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال سكان بالقرية إن قوات الاحتلال واصلت غلق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنعت سكانها من الدخول إليها أو الخروج منها؛ ما اضطرهم إلى سلوك طرق بديلة طويلة وغير ممهدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أمس أربعة من سكان القرية، التي تتعرض والقرى المجاورة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، تتمثل في الاعتداء على المزارعين، وقلع الأشجار، وإحراق المحاصيل، وتخريب خطوط المياه.

وحسب سكان "المغير"، فقد تمت مصادرة 75٪ من أراضيهم لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والقواعد العسكرية والمحميات الطبيعية، وفي نوفمبر 2014، تعرض مسجد "المغير" لأضرار جسيمة عندما أحرقه مُستوطنون.

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