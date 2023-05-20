بايدن: قدر كبير من المستقبل يكتب في جنوب شرق آسيا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن منطقة المحيطين الهندي والهادي بأنها منطقة رئيسية في السياسة العالمية، مشيرا إلى أن قدرا كبيرا من المستقبل يكتب فى منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال بايدن في اجتماع مع قادة اليابان والهند وأستراليا -فوميو كيشيدا وناريندرا مودي وأنتوني ألبانيز- على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة بهيروشيما اليابانية اليوم السبت: "أعتقد أن مستقبل عالمنا سيكتب في جزء كبير منه في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، وأثار بايدن فكرة شراكة البلدان الأربعة فيما يسمى دول التنسيق الرباعي.

وأشار بايدن إلى أن هذه الدول حققت الكثير في السنوات الأخيرة وعمقت العلاقات فيما بينها.

وأكد بايدن قائلا: "إن مهمتنا ما تزال كما هي"، مبينا أن الأمر يتعلق بتعزيز الرؤية المتمثلة في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومنفتحة وآمنة ومزدهرة.

ونبه كيشيدا إلى أن البيئة الأمنية أصبحت أكثر صعوبة منذ الاجتماع الذي عقد بين أعضاء المجموعة العام الماضي. وقال: "إن النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون صار مهددا".

من جانبه، أعلن مودي أن القمة المقبلة للدول الأربع ستعقد في الهند عام 2024.

كانت الدول الأربع قد عقدت العزم بالفعل على عقد اجتماع مكثف في غضون أيام قليلة في أستراليا، إلا أن بايدن ألغى زيارته إلى أستراليا بسبب أزمة الميزانية المحلية، وتوقف في بابوا غينيا الجديدة، معلنا أنه سيعود إلى واشنطن مباشرة من اليابان لتحاشي تعثر وشيك في مدفوعات الإدارة الأمريكية الحالية.

لذلك، نقلت المجموعة مداولاتها إلى هيروشيما، وإن كان ذلك تم في هيئة نسخة مخففة إلى حد كبير.

الولايات المتحدة واليابان تنتميان إلى مجموعة السبع، بينما الهند وأستراليا ليستا كذلك – لكنهما ضيفتان في قمة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الرائدة المنعقدة في هيروشيما.

ركز بايدن منذ توليه منصبه، بشكل خاص على منطقة المحيطين الهندي والهادي في السياسة الخارجية لإدارته – بهدف مواجهة مساعي الصين لتأكيد سلطتها في المنطقة.

كما دعا إلى عقد الاجتماعات السنوية لدول مجموعة الأربعة.

وبشكل تقريبي، تعني منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة تمتد من الهند إلى شمال المحيط الهادئ، وتشمل معظم دول آسيا وتمتد إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.