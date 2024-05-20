رئيس جامعة أسيوط يعلن فتح باب حجز الوحدات المصيفية لأعضاء هيئة التدريس

عقد مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد، اجتماعاً برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأنشطة النادي التي يتم تقديمها لرواده.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الاجتماع تضمن استعراض عدد من الرؤى والمقترحات لمواصلة التوسع فى الخدمات التي يتم تقديمها من النادي لأعضائه والأنشطة الاجتماعية والثقافية.

ووجه "المنشاوي"، بضرورة العمل بجد وفاعلية للانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الجارية والتى تشمل تطوير حديقة الأطفال، والمكتبة، والإضاءات التجميلية، والممرات الخشبية، وتطوير البوابة ومحيط النادي، على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة؛ حتى يؤدي دوره على الوجه الأمثل لخدمة رواده، وتوفير كل الخدمات لهم وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأعلن رئيس الجامعة، خلال الاجتماع عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المصيفية بالساحل الشمالي لأعضاء هيئة التدريس، ابتداءا من 23 مايو الجاري، وعلى الراغبين في الحجز التوجه إلى مقر النادي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم "الدكتور أحمد عبد المولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، الدكتور عبدالحميد أبوسحلى، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتور شروق جمال محمد علي ، والدكتورة آمال حسن حسين، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، وعبدالهادي حسن مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، ومحمد جابر المدير الإداري للنادي.