وزير إسرائيلي يندد بسعى الجنائية الدولية لإصدار أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع

ندد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين، بالسعي لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "جريمة ذات أبعاد تاريخية".

واعتبر جانتس، أن "المساواة بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء وبين قادة منظمة إرهابية هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ"، على حد تعبيره بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد صرح بأنه يسعى للمطالبة بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وكبار قادة حماس لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

من جهة أخرى، اتهم مسئول في حماس، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) المحكمة الجنائية الدولية بالمساواة ما بين ما وصفه "الضحية والجلاد".