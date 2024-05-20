ميناء دمياط يستقبل 45 سفينة متنوعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرته 5 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 45 سفينة متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39924 طنا، تشتمل على 17212 طن يوريا، و1800 طن أسمنت معبأ، و4690 طن رمل، و2088 طن ملح معبأ، و14131 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58202 طنا، تشتمل على 19000 طن قمح، و14511 طن ذرة، و2423 طن خردة، و9562 طن حديد، و1680 طن خشب زان، و1385 طن عدس، و9158 طن فول صب، و143 طن ابلاكاش، و1685 رأس ماشية، عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي 420 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 866 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 230 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2198 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47138 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 194260 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6755 شاحنة.



