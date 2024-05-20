وزير داخلية سلوفاكيا: مهاجم فيكو ربما لم ينفذ الهجوم بمفرده

قال وزير الداخلية السلوفاكي ماتيوش شوتاج اشتوك اليوم الأحد، إن الرجل الذي هاجم رئيس الوزراء روبرت فيكو يوم الأربعاء الماضي مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة للغاية، ربما لم ينفذ الهجوم بمفرده.

وقال ماتيوش شوتاج اشتوك للصحفيين في براتيسلافا إن هناك مؤشرات على أن الرجل ربما لم ينفذ الجريمة بمفرده.

وأضاف الوزير "قمنا بجمع فريق من المحققين سيعمل على تصور أن منفذ الهجوم لم يكن بمفرده".

وتابع الوزير أن إحدى المؤشرات هي أنه تم حذف محتوى من صفحة المهاجم على موقع فيسبوك بينما كان قيد الاحتجاز لدى الشرطة ولم يكن لديه القدرة على الوصول إلى الصفحة في ذلك الوقت.

وقال روبرت كاليناك وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء لوكالة الأنباء السلوفاكية تي ايه إس آر، في وقت سابق اليوم الأحد، إن حياة فيكو لم تعد في خطر، بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال.

وأصدر وزير الداخلية تحذيرا إلى "جميع المشاغبين" على الإنترنت الذين أيدوا محاولة اغتيال رئيس الوزراء البالغ من العمر 59 عاما أو نشروا رسائل كراهية أخرى ودعوات للعنف.

وأكد شوتاج أن الشرطة ستتخذ إجراءات قاسية ضد كل هؤلاء المحرضين، وستعثر عليهم وتتأكد من معاقبتهم.



وفي الوقت نفسه، أصبح من غير المرجح على نحو متزايد أن يتم انعقاد اجتماع مائدة مستديرة للأحزاب البرلمانية، كانت الرئيسة زوزانا تشابوتوفا وخلفها المنتخب بيتر بيليجريني يعتزمان عقده يوم الثلاثاء.



وكان من المستهدف من اجتماع المائدة المستديرة تخفيف التوترات السياسية بين الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحاكم والمعارضة والمساعدة في الحد من الاستقطاب في المجتمع.