أسعار الذهب تتراجع في آسيا مع تحسن شهية المخاطرة إثر خفض الفائدة في الصين وأستراليا

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، منهية موجة تعافٍ شهدتها في الجلسة السابقة، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من قرارات خفض أسعار الفائدة في كل من الصين وأستراليا، وهو ما عزز أسواق الأسهم.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.6%؛ ليصل إلى 3211.65 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم يونيو بنسبة مماثلة إلى 3213.67 دولار للأوقية؛ بحسب ما نشره موقع (انفستنج) الأمريكي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب متماسكا فوق المستوى البالغ 3000 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستويات قياسية في وقت سابق من شهر مايو، وسط تزايد الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وجاء الهبوط الأخير في أسعار الذهب بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة؛ ما خفف من حالة الذعر التي كانت تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

لكن هذه الهدنة سرعان ما دخلت دائرة الشك بعد أن اتهمت الصين واشنطن بأن قيود التصدير المفروضة على التكنولوجيا تقوض الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، تستعد اليابان أيضا لعقد محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، رغم أن طوكيو لا تزال ترفض التراجع عن مطلبها بإزالة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع اليابانية.

وتتجه أنظار الأسواق كذلك نحو مشروع قانون ضريبي شامل من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، وقد حذر منتقدو القانون من أنه قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي؛ ما يزيد من المخاطر التي تواجه أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.1% لتصل إلى 1005.15 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة بنسبة 0.4% إلى 32.355 دولار للأوقية.

أما في سوق المعادن الصناعية، فقد تراجعت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% إلى 9469.05 دولار للطن، كما انخفضت عقود النحاس الأمريكية بنسبة 0.9% إلى 4.6195 دولار للرطل.