نمو طفيف لناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو

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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الثلاثاء، نموا طفيفا في ناتج قطاع التشييد بمنطقة اليورو خلال مارس الماضي.

وذكرت يوروستات، أن إنتاج قطاع التشييد ارتفع خلال مارس بنسبة 1ر0% شهريا، بعد تراجعه بنسبة 2ر1% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وزاد نشاط تشييد المباني بنسبة 9ر0% في حين زاد ناتج قطاع الهندسة المدنية بنسبة 1ر4%، وناتج أنشطة التشييد المتخصصة بنسبة 1ر0% شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1ر1% بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال فبراير الماضي.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل سجل ناتج قطاع التشييد ارتفاعا بنسبة 1ر0% شهريا خلال مارس الماضي مقابل تراجعه بنسبة 7ر0% سنويا.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاءت أعلى معدلات النمو الشهري لناتج قطاع البناء في النمسا ورومانيا وجمهورية التشيك. في المقابل، جاء أكبر انكماش في ناتج القطاع بدول في البرتغال وسلوفينيا وبولندا.