صوامع الشرقية تستقبل 543 ألف طن قمح في موسم الحصاد

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 543612 طنا و337 كيلو قمح.

من جانبه، أشار المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 366001 فدان حتى الآن، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام، والتي تبلغ 370183 فدانا.

وأشار المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إلى ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقماح المحلية، وذلك على النحو التالي:

- أن تحتوي على عروق خشبية (طبالي).

- خالية من أي محاصيل زراعية أخرى.

- تحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سياره نقل (ونش أو جرار ) أو 2 ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن.

- توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق.

- تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.