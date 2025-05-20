وزيرة التنمية المحلية تجري جولة مفاجئة على مركز الصف بالجيزة لمتابعة سير العمل في الملفات الخدمية

- عوض تستمع لمطالب عدد من المواطنين وتوجه بسرعة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح وحل شكاوى المواطنين

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة علي مركز و مدينة الصف بمحافظة الجيزة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها المركز.

وتابعت الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج التصالح النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها.

ووجهت بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد على 30 يوما، مطالبة بسرعة الفحص والبت للملفات بالأمانة الفنية للجنة التصالح بمركز الصف بما يساهم في حصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية.

كما وجهت رئيس مجلس المدينة بزيادة حملات التوعية للمواطنين في جميع القرى وعلى مستوى المركز لحثهم علي التصالح على المخالفات البنائية التي تقع ضمن حالات قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء للحفاظ علي ممتلكاتهم.

بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح ولم يقوموا حتى الآن باستكمال باقي الأوراق المطلوبة لانهاء الملفات الخاصة بهم، فضلا عن التواصل بالطرق المحددة مع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم عبر الرسايل النصية على التليفون المحمول والاتصالات الهاتفية وكذا جوابات مسجلة بعلم الوصول على العناوين الخاصة بهم.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية موقف منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات تنفيذ الإزالات للمتغيرات غير القانونية وذلك ضمن الموجة ال٢٦ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، كما حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وبصفة خاصة رصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة ورفع الإشغالات في نطاق المركز .

وخلال حديثها مع عدد من الموظفين بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز، قالت وزيرة التنمية المحلية: "أنا جاية اسمع منكم أي مشكلات أو تحديات بتواجهكم في الشغل علشان نحلها بسرعة.. وعايزاكم كمان تريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم في الورق والمستندات عايزين نبسط ونسهل عليهم في كل الخدمات وخاصة التصالح".

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس المدينة بضرورة الاهتمام بملف النظافة ورفع كل الإشغالات الموجودة في نطاق مقر المركز وعلي الأسوار الخارجية بالإضافة إلى الاهتمام بالشكل الجمالي والنظافة في مقر مجلس المدينة ليكون في صورة حضارية أمام المواطنين المترددين لقضاء مصالحهم اليومية، موجهة قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد في مقر مركز المدينة علي مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض علي الوزيرة بالإضافة إلي حصر الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة لعدد من الإدارات بالمركز التكنولوجي والإدارات الأخري من أجهزة كمبيوتر وطابعات وغيرها لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.