تحرير 9 محاضر خلال حملات تموينية على أسواق ومخابز كفرالشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدى سالم، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة أثناء المرور علي المخابز، تضمنت (5 محاضر نقص وزن ، محضرين عدم إعلان، محضرين عدم نظافة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصة السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.