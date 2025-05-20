الخارجية الروسية: الكرة الآن في ملعب كييف لاتخاذ قرارات ملموسة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأخيرة حول رغبته في السلام تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة لإثبات هذه الادعاءات.

وأكدت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن "الكرة الآن في ملعب كييف. ونظرا للتصريحات والأفعال الهستيرية والمتناقضة التي لاحظناها مؤخرا، بما في ذلك تكهنات زيلينسكي السابقة بشأن السلام، يجب عليهم الآن ترجمة الأقوال إلى أفعال وخطوات ملموسة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن تنتصر "غريزة كييف للحفاظ على ما تبقى من دولتها"، مما يدفعها إلى اتخاذ موقف بناء.